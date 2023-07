Mokamusic per la colonna sonora di "I Nostri Sogni"

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 16 luglio 2023) Nasce in casa, con la firma del compositore Philip Abussi, ladel cortometraggio “I” che verrà proiettato in anteprima al Giffoni Film Festival. Il cortometraggio, diretto e interpretato da giovani disabili con la partecipazione di Ettore Bassi, nasce dal desiderio di aiutare adolescenti con malattie rare o complesse, a dare voce al loro talento e dimostrare che anche nel mondo delle arti, del cinema e dello spettacolo, c’è spazio per tutti. “I” è un progetto in co-produzione con Giffoni Innovation Hub, in partecipazione con Rai Cinema Channel, in collaborazione con Film Commission Piemonte ed il supporto di ALMED, l’alta scuola di formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.