Mjallby-Norrkoping domenica 16 luglio 2023 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 16 luglio 2023) Unche non ti aspetti va a fare il colpaccio sul terreno del Malmo e sale a quota 19 punti in classifica, allontanandosi quasi definitivamente dai bassifondi dell’Allsvenskan. La gara di oggi vede la squadra di Torstensson impegnata in casa contro il; due squadre appaiata in classifica a quota 19 e decisamente distanti dai sogni di gloria dell’alta InfoBetting: Scommesse Sportive e