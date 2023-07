Ministro Sangiuliano a Pompei | Eccellenza dopo crolli | risorse per nuovi scavi

(Di domenica 16 luglio 2023) "è una grande, si è concluso il progettoche ha ridato lustro a questo luogoanni in cui abbiamo raccontato i. Ora tutto questo non accade più ma noi non ci fermiamo, io sto provvedendo a finanziare nuove opere di scavo,miglioramenti dei servizio. Il treno è soltanto un inizio. Se va bene implementeremo il numero delle corse verso". Così ildella Cultura Gennaroarrivando al sito archeologico di

Quindi voglio ringraziare l'iniziativa del, le Ferrovie italiane per questo segnale molto importante che danno su un sito come questo ". " A Pompei dimostriamo che l'Italia si ...Obiettivo, aumentare le corse A Pompei, anche ildella Cultura Gennaroche si augura il successo dell'iniziativa cosi da "aumentare il numero delle corse". Ma il sito ...filippo facci Estratto dell'articolo di Filippo Facci per 'Libero quotidiano' Fatela finita coldella Cultura che non legge i libri: rischiate di vilipendere il primato di Sua Maestà, del solo e unico e inimitabile Paolo Mieli, l'uomo che ...

Il Ministro Sangiuliano consiglia il libro dello scrittore Sangiuliano dal suo account istituzionale Fanpage.it

ROMA (ITALPRESS) – “Sul tema del concorso esterno comprendo benissimo sia le valutazioni che fa il ministro Nordio, che è sempre molto ...(LaPresse) "Pompei è una grande eccellenza, si è concluso il progetto Pompei che ha ridato lustro a questo luogo dopo anni in cui abbiamo ...