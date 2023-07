(Di domenica 16 luglio 2023) Un trentaseienne era finito in carcere in provincia di Caserta, con l'accusa di stalking: avrebbe minacciato dil'ex-fidanzata, inviandole poi su Instagram immagini di casse da morto. Nelle scorse ore, è però stato assolto e scarcerato: il fatto non sussiste

... come continuare a combattere per la natura quando la tua stessa vita è a rischio, quando la repressione della polizia, la pressione delle aziende, ferite edisono parte del tuo vivere ...... come continuare a combattere per la natura quando la tua stessa vita è a rischio, quando la repressione della polizia, la pressione delle aziende, ferite edisono parte del tuo vivere ...Questa decisione è stata presa in seguito alle numerose denunce di maltrattamenti fisici e... La situazione era talmente grave che si è arrivati persino a minacciare disia la donna che i ...

Minacce di morte e foto di bare alla ex, il giudice lo assolve: "Non è reato" ilGiornale.it

Un trentaseienne era finito in carcere in provincia di Caserta, con l'accusa di stalking: avrebbe minacciato di morte l'ex-fidanzata, inviandole poi su Instagram immagini di casse da morto. Nelle scor ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova ...