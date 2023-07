Milo | il transgender che drammaticamente si pente

(Di domenica 16 luglio 2023) Era il 2016 quando, all’epoca una ragazza, decide che vuole cambiare sesso. E’ una ragazza, vuole diventare un ragazzo. Quindi vuole letteralmente trasformarsi. Diventa una vera star televisiva. Gli fu dedicato un documentario su MTV, TRANSFORMATION, dove descriveva per filo e per segno il suo cambio di genere da donna a uomo. Diventò la testimonial perfetta per le nuove generazioni che, ingenuamente e stupidamente, vogliono cambiare sesso. Supportata in tutto e per tutto dalla mamma e da medici ovviamente compiacenti, nel documentariodescrive tutti i passaggi per cambiare il suo corpo e la sua sessualità. A 14 anni comincia a prendere il testosterone, a 16 anni via il seno, doppia mastectomia, a 21 anni l’isterectomia, arrivando alla necrosi di un’ovaia 8 mesi dopo. Sempre come femmina, con un video su YouTube,è ...

Milo guarda indietro e spiega il suo errore adolescenziale. Descrive tutti i tratti distintivi delle ragazze adolescenti che si dichiarano trans.