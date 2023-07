Milano | furto a casa dell’attrice Ludovica Frasca | “Città insicura Sala che fa?”

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 16 luglio 2023) Difficile non essere incazzati. Sabato pomeriggio, ore 14.45. Esci diper un’oretta scarsa per un caffè con un’amica, rientri dalla calura estiva di questarovente, ti togli le scarpe, pensi di poterti riposare un po’ sul divano e invece ti ritrovi la“sottosopra”. Buste di vestiti sparpagliati, cassetti aperti, mani estranee infilate ovunque.Meral, attrice che i lettori di Nicolaporro.it conoscono bene come protagonista dell’ultima Ripartenza, è “incazzata”. E non solo perché il danno economico tra borse di lusso e gioielli si aggira intorno ai 30mila euro. Non solo perché passerà l’intero fine settimana a ripuliree a sanificare ogni anfratto. Non solo perché lunedì butterà la mattinata di lavoro per depositare una denuncia “inutile, tanto si ...