Milan | Reijnders è un innesto di qualità | il dato sui dribbling lo conferma

Non è ancora finita, masta andando. Ildimostra che lo vuole davvero. L'ultima conversazione con ilè stata una bella conversazione, ora siamo vicini".ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima ...I rossoneri tuttavia vogliono completare l'operazione al più presto, e spera già da domani di regalare a Stefano Pioli un altro elemento del suo nuovo. Dopo Pulisic, Loftus Cheek e, ...

Il Milan è seduto al tavolo con gli spagnoli anche per il mediano Yunus Musah, che sarebbe il terzo colpo a centrocampo dopo Loftus-Cheek e Reijnders. Il Diavolo è pronto a rilanciare ritoccando verso ...Il club meneghino ha pubblicato il video riassuntivo della giornata di Bisseck Yann Aurel Bisseck è un nuovo giocatore dell’Inter, è ufficiale già da qualche giorno. Il tedesco ha dovuto attendere la ...