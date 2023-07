Milan | Reijnders domani in città poi visite e firma

(Di domenica 16 luglio 2023) Ilè scatenato in queste settimane di calciomercato e ha consegnato a Pioli un altro tassello per il centrocampo:Ilè scatenato in queste settimane di calciomercato e ha consegnato a Pioli un altro tassello per il centrocampo:. Il giocatore dell’Az Alkmaar arriverà ao nella giornata di, lunedì 17 luglio e poi effettuerà lenella mattinata seguente. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

... e tre': firma anche, centrocampo tutto rifatto. 'Ciro d'Arabia': Immobile verso l'Eldorado, i segreti del nuovo calcio. La telefonata di Garcia a Osimhen: 'Mi ha detto che vuole ...Ilverso la chiusura per: il trequartista sarà lunedì a Milano, mentre martedì ci saranno le visite mediche Tijjaniavanza ad ampie falcate verso il. I rossoneri hanno ...in arrivo: piace Danjuma . Napoli, Garcia blinda Osimhen; Roma su Morata . Lukaku pronto a raggiungere il Chelsea, Juve alla finestra . In serata, infatti, giusto per aggiungere pepe ...

Il Milan ha chiuso la trattativa con l’Az Alkmaar per Tijjani Reijnders. Dopo settimane di tira e molla, i rossoneri sono riusciti a trovare la quadra proprio grazie al giocatore. Il club olandese vol ...Le ultime notizie di calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di domenica 16 luglio ...