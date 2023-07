Milan | piace Facundo Gonzalez | l'asse col Valencia e chi può fargli spazio

Il tedescomolto ed è conteso anche dae Inter, per bruciare le milanesi e convincere l'Udinese, abbassando la richiesta cash da 25 milioni di euro, potrebbe entrare Gianluca Gaetano come ...L'usato sicuro è rappresentato invece da Taremi, inseguito anche dal, mentre a Inzaghi non dispiacerebbe Morata: per lo spagnolo la concorrenza però è agguerrita considerando chealle ...Almancano i gol dal centrocampo: il gap con Napoli in A e Inter in Champions passava anche ... In mezzo miDominguez : ha personalità ed è portato per il calcio di Pioli. Per il centravanti ...

Milan, piace Facundo Gonzalez: l'asse col Valencia e chi può fargli ... Calciomercato.com

Il Napoli inizia a muoversi concretamente sul mercato, accelerazione dei campioni d'Italia: lo scambio per tagliare fuori Milan e Inter ...Tutto fatto tra il Milan e l'AZ per il passaggio di Tijjani Reijnders al Milan: il centrocampista olandese sarà a Milano a inizio settimana per visite e firma. Quando il ...