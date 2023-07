Milan | in arrivo Reijnders | domani in Italia | martedì le visite | PM News

Il mercato delal momento ha prodotto una serie di rinforzi per un centrocampo rivisitato, con l'anzitutto di Loftus - Cheek , seguito poi da Pulisic e presto da Reijnders . Massimo Ambrosini, che di ...Calcio 2023 - 2024 Serie B Squadra Bari La campagna acquisti estiva del Bari inizia a entrare nel vivo. Dopo Filippo Faggi i biancorossi accolgono un altro 2003, questa volta in attacco: dalin prestito fino a fine stagione arriva Marco Nasti, attaccante nella scorsa annata in prestito al Cosenza. Cresciuto nel settore giovanile dei rossoneri, dopo l'exploit nel campionato Primavera ...Commenta per primo Marco Nasti è un nuovo attaccante del Bari. Il club pugliese, che disputa il campionato di Serie B, ha comunicato ufficialmente l'in prestito daldel calciatore classe 2001 , reduce da una buonissima stagione con la maglia del Cosenza: 'SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione di riscatto ...

Dopo l'accordo trovato ieri tra Milan ed AZ per Tijjani Reijnders, la solita macchina organizzativa si è messa in moto: stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it ...Calciomercato Bari: i pugliesi hanno reso nota l'ufficialità dell'acquisizione delle prestazioni dell'attaccante Marco Nasti, di proprietà del Milan ...