MILAN | ARRIVA REIJNDERS | cifre e tempistiche | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 16 luglio 2023) 2023-07-15 23:25:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Ilha spinto sull’acceleratore sul mercato e a pochi giorni dalla presentazione Pulisic batte un altro colpo: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, i rossoneri hanno chiuso l’affare Tijjanicon l’AZ Alkmaar. I DETTAGLI – Decisivo il rilancio operato nella notte dal club di via Aldo Rossi: l’operazione si definisce sulla base di 20 milioni di euro più bonus per il cartellino del centrocampista classe ’98, che firmerà con il Diavolo un contratto quinquennale (fino al 2028) da 1,7 milioni di euro netti a stagione. Parti al lavoro per ultimare la documentazione necessaria,è atteso ao a inizio settimana (lunedì il giorno buono per l’arrivo), martedì il giorno caldo per ...