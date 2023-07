Milan | Ambrosini | “Scudetto? Non può non partire per riprovarci”

Commenta per primo L'ex capitano del, oggi opinionista per DAZN e Prime Video, Massimoha rilasciato un'intervista a La Gazzetta Sportiva , nella quale si è soffermato sui primi movimenti di mercato che hanno ...Massimo, ex centrocampista del, ha analizzato il mercato sin qui dei rossoneri a La Gazzetta dello Sport Massimo, ex centrocampista del, ha analizzato il mercato sin qui dei ...La Premier è un mondo a parte Mg Milano 12/09/2021 - campionato di calcio serie A /- Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Marco Cattaneo - Massimo- Marco Parolo "Il ...

Ambrosini: "Milan, sarà una mediana più europea. Ma voglio suggerire un nome..." La Gazzetta dello Sport

Iscrizione avvenuta con successo. E' stato uno shock non solo perché il Milan ha perso un grande giocatore, ma perché ha perso l’anima.Massimo Ambrosini ha commentato il trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle. "Il suo addio è stato uno shock non solo perché ...