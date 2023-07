Migranti | firmato il memorandum di intesa tra Ue e Tunisia Ecco cosa prevede Il 23 luglio summit a Roma

Bruxelles, 16 lug. Il memorandum dintesa tra lUe e la Tunisia,oggi a Tunisi in occasione della visita della presidente della Commissione europea Ursula ...mortali viaggi via mare dei. ...il Memorandum d'intesa tra Tunisia e Unione europea. Alla firma, nel palazzo presidenzale di ... Ma con Ungheria e Polonia in trincea sul dossier, il cammino della ratifica non sarà ......del Nord Africa contribuisca alla lotta ai trafficanti che lucrano suiche vogliono attraversare il Mediterraneo per giungere in Europa. È questo il punto cruciale del Memoranduma ...

Meloni in Tunisia, svolta Ue sui migranti: firmato il memorandum d'intesa Il Tempo

A partire dal: 16/07/2023 21:08 L'Unione Europea e la Tunisia hanno firmato un memorandum d'intesa per limitare la migrazione attraverso il Mediterraneo.Esulta la premier italiana: «Era impensabile pochi mesi fa». E Saied attacca le Ong: «Fake news per danneggiarci» ...