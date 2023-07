Meteo | sull’Italia inizia la settimana di Caronte con tempesta di calore | a Caserta attesi i 41

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 16 luglio 2023). Da oggiladi, il potente anticiclone africano che, come il guardiano infernale dantesco, ci traghetterà nel cuore dell’estate. Conprenderà via un’autentica “hot storm“; unadieccezionale. Antonio Sanò, fondatore del sito www.il.it non ha dubbi. La super fiammata didiha tutte le carte in regola per poter battere alcuni record storici di caldo, come per esempio quello di Roma. La capitale d’Italia sta già boccheggiando con i 34-35°C di questi giorni, ma oggi dovrebbe raggiungere i 37°C, lunedì i 40°C e addirittura martedì 42-43°C; sarebbe dunque record (visto il precedente di 40°C). “Non a caso pure il Times“, continua Sanò, ”mi ha ...