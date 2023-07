Meteo | con Caronte tempesta di caldo record e notti tropicali

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 16 luglio 2023) (Adnkronos) –arriva sull'Italia con il suotorrido dando il via a un 'hot storm', unadi calore eccezionale, che infuocherà la penisola per una settimana. La fiammata del potente anticiclone africano, spiega il fondatore del sito www.iL.it Antonio Sanò, ha tutte le carte in regola per poter battere alcunistorici di, come per esempio quello di Roma. La capitale d’Italia sta già boccheggiando con i 34-35°C di questi giorni, ma oggi dovrebbe raggiungere i 37°C, lunedì i 40°C e addirittura martedì 42-43°C; sarebbe dunque(visto il precedente di 40°C). Ma il granpicchierà duro anche sulle altre città; fino a 39-40°C sono attesi su tutta la Valpadana come a Bologna, Ferrara, Padova, Mantova, Pavia, ...