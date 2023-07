Meteo | caldo record | l' Italia va verso una settimana di fuoco Picchi fino a 48°C

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 16 luglio 2023) Luglio 2023 rischia di diventare uno dei mesi più caldi di sempre. Nella Capitale termometro ancora in salita. L'ondata di aria bollente sta investendo molti centri della Penisola. Oggi bollino rosso in 16 città. Anche il resto d'Europa nella morsa del. Oltre 40 gradi in Andalusia, incendi devastano l'isola di La Palma nelle Canarie. Il premier israeliano ricoverato per disidratazione