Meteo | caldo e temperature in aumento in tutta Italia Le previsioni di lunedì 17 luglio

(Di domenica 16 luglio 2023) La terza ondata di calore, la più potente di quest’estate, infiamma l’. La settimana si apre con l’anticiclone africano Caronte che domina sul nostro Paese.17, dicono gli esperti, sarà una giornata con cieli sereni, o al massimo poco nuvolosi, sula Penisola. Qualche nuvola in più, ma senza precipitazioni, potrebbero registrarsi lungo la costa della Liguria e sui confini altoatesini. Persiste l’afa intensa. Su molte città, di giorno, letoccheranno i 37-40 gradi.anche di notte. I mari sono calmi e caldi, i venti deboli (LE).

Al suo posto, un periodo dell'anno dove le temperature diventano infernali e gli evento... In questi giorni l'Italia sta vivendo un'ondata dida record: è stato il giugno piùmai ...Ma il granpicchierà duro anche sulle altre città; fino a 39 - 40°C sono attesi su tutta la Valpadana come a Bologna, Ferrara, Padova, Mantova, Pavia, Alessandria, "solo" 37°C a Milano ma con ......emerge dalle ultime previsioniper l'Isola. L'anticiclone africano porterà sulla regione la terza ondata di calore dell'estate 2023. Secondo gli esperti, in Sicilia sono attesi picchi di...

Meteo: ALLERTA CALDO! Prossime Ore da BOLLINO ROSSO su 16 città; il Comunicato del MINISTERO della SALUTE iLMeteo.it

Italia travolta da un'ondata storica senza precedenti di calore. La prossima settimana previsti picchi di quasi 48° ...Temperature record nelle città ma anche al mare a causa del forte garbino. Il disagio bioclimatico sarà molto alto. Ecco perché si verificano queste continue impennate ...