Messico | giornalista ucciso ad Acapulco | e' il secondo in pochi giorni nel Paese

Si tratta del secondo omicidio di unnel Paese in una settimana. I pubblici ministeri hanno dichiarato di aver aperto un'inchiesta per omicidio con arma da fuoco dopo l'uccisione di ...... "Ti presento il mio PRIMO!", con una sfida ai fornelli tra sindaci condotta dalPiero ... Tre attori - danzatori - musicisti provenienti dalsi esibiranmo in uno spettacolo del fuoco ...Si tratta del secondo omicidio di unnel Paese in una settimana. E' stata aperta un'inchiesta per omicidio con arma da fuoco dopo l'uccisione di Nelson Matus, avvenuta pochi giorni dopo ...

Messico, giornalista ucciso ad Acapulco TGCOM

Un giornalista messicano e' stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel parcheggio di un negozio, sabato 15 luglio, nella citta' turistica ...MESSICO - Un giornalista messicano è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel parcheggio di un negozio ieri nella città turistica meridionale di Acapulco. Lo hanno riferito le autorità regionali. Si ...