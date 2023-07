Messi all' Inter Miami | è ufficiale

(Di domenica 16 luglio 2023) Roma, 15 lug. - (Adnkronos) - Con un tweet e un video che in pochi minuti hanno raccolto milioni di visualizzazioni l'ha ufficializzato l'acquisto di Lionel: nel primo un'immagine del campione argentino con la maglia rosanera con la scritta 'Benvenuto 10' (il numero dell'attaccante), nel secondo lo stesso giocatore si rivela e annuncia 'Sì, ragazzi, ci vediamo a'. In un comunicato il club ha spiegato che il contratto del sette volte vincitore del Pallone d'Oro durerà fino alla stagione 2025 della Major League Soccer (MLS):- si spiega - "dovrebbe unirsi alla squadra nei prossimi giorni". "Sono onorato di dare il benvenuto a Leoe alla sua famiglia nella loro nuova casa", ha dichiarato Jorge Mas, amministratore delegato dell'...

UFFICIALE - Leo Messi all'Inter Miami Fantacalcio ®

