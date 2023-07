Messa domenica 16 luglio in tv su TV2000 | canale | orario e diretta streaming

(Di domenica 16 luglio 2023) Il programma della Santache sarà trassu16. Su28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky),di riferimento per i credenti, sarà trasmesso un unico appuntamento per la Santa. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19 IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santaore 08:30 – Santaore 18:00 – Rosario ore 19:00 – Santaore 20:00 – Il Santo Rosario SportFace.

I festeggiamenti prevedono per oggi,16, alle 11, con unaper ricordare i soci dell'associazione defunti, seguita dal pranzo presso il ristorante da Maurizio. Nel pomeriggio, alle 16, ...Su il sipario sul cartellone16 luglio con un evento davvero specialeche ha già registrato ...spettacolo dedicato al bardo porterà un nuovo allestimento immersivo e site specific con una...Maggiore, però, la determinazionein campo dalle azzurrine che si ricompattano (9 - 7), ... 25 - 23, 25 - 21) Ore 17.30 Serbia - Croazia Ore 20.00 Polonia - Georgia16 luglio 2023 Ore 12.

Sacra di San Michele: la messa della domenica è alle ore 10 L'Agenda News

Messa di domenica 16 luglio 2023 in tv. Terza domenica del mese di luglio. In queste settimane, complice la “staffetta” tra gli anticicloni Cerbero prima e Caronte poi, il caldo si fa sentire e, tra u ...Gesù stesso dà la spiegazione della parabola: il seme sull’asfalto corrisponde a quegli uomini che ascoltano, si commuovono, ma l’entusiasmo è solo superficiale e le parole non vengono assaporate, non ...