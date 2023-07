Mercato | intrigo Napoli-Udinese | la chiave per arrivare a Samardzic

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 16 luglio 2023) Ilè a Dimaro e gli uominiazzurri stanno lavorando per completare la rosa a disposizione di Rudi Garcia. Dopo Kim ci sono altri tesserati che potrebbero partire, come Gianluca Gaetano, indiziato numero uno a lasciare. Il classe 2000 potrebbe presto salutare per essere inserito come contropartita tecnica in qualche operazione di. Gaetano-, si accende ilQuesto perché Gaetano piace all’, scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. I bianconeri stanno aspettando che si delinei il futuro di Roberto Pereyra per poter continuare a muoversi sul. Il club friulano partirà domani per il ritiro austriaco, dove i fari saranno puntati su Lazarche in Serie A ha tanti ...