Menopausa e sesso, ecco cosa c'è da sapere ilGiornale.it

Vivere una sessualità appagante anche in menopausa è possibile se si mettono in pratica alcuni semplici accorgimenti ...In menopausa molte donne presentano vampate di calore. Come si manifestano e quali sono i rimedi naturali efficaci Le caldane o vampate di calore sono il sintomo più frequente della menopausa. Come s ...