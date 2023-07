Meloni | Treno diretto Roma - Pompei dimostra attenzione Governo verso patrimonio

...2023 "L'inaugurazione deldiretto Roma - Pompei "dimostra l'attenzione che questo governo rivolge al suo straordinario patrimonio". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, in ...... perché - ha aggiunto- il nostro obiettivo è quello di collegare il grandissimo patrimonio che abbiamo anche a una fruibilità e una facilità di raggiungimento che in tempi come questi è ...AGI/Vista - Il Presidente del Consiglio, Giorgia, e il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, assieme all'ad di Ferrovie dello Stato, ...Termini pochi minuti prima della partenza del, ...

"L'inaugurazione del treno diretto Roma-Pompei "dimostra l'attenzione che questo governo rivolge al suo straordinario patrimonio". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione ...Presente anche il viceministro degli esteri Edmondo Cirielli insieme ai parlamentari campani di Fratelli d’Italia, tra cui i salernitani Imma Vietri (deputata) e Antonio Iannone (senatore) ...