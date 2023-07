Meloni | Rutte e von der Leyen firmano il memorandum d’intesa con la Tunisia «Portiamo avanti la partnership»

(Di domenica 16 luglio 2023) Iltra Ue eè stato firmato oggi, 16 luglio 2023, dalla premier Giorgia, la presidente della Commissione Europea Ursula von der, dal presidente dimissionario dei Paesi Bassi, Mark, e dal presidente tunisino Kais Saied. Le strette di mano hanno concluso la cerimonia di firma durante la quale era presente anche la premier dellaNajla Bouden. Appena terminata, è iniziato l’incontro tra la delegazione europea e Saied. «ll Team Europa è tornato a Tunisi. Eravamo qui insieme un mese fa per lanciare una nuovacon la. E oggi la», ha dichiarato in un tweet von der. Negli ultimi mesi, ...

Il partenariato con la Tunisia "è da considerarsi un modello per costruire nuove relazioni con i nostri vicini del Nord Africa", un ...L’UE è pronta a fornire aiuti finanziari alla Tunisia, nonostante molti eurodeputati hanno criticato questo accordo. “Non è giusto che alla Tunisia venga dato 1 miliardo di euro su un piatto d’argento ...