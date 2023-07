Meloni | Rutte e von der Leyen firmano il memorandum d’intesa con la Tunisia Il presidente Saied | «Dalle Ong fake news sui migranti per colpirci» – Il video

(Di domenica 16 luglio 2023) Iltra Ue eè stato firmato oggi, 16 luglio 2023, dalla premier Giorgia, ladella Commissione Europea Ursula von der, daldimissionario dei Paesi Bassi, Mark, e daltunisino Kais. Le strette di mano hanno concluso la cerimonia di firma durante la quale era presente anche la premier dellaNajla Bouden. Appena terminata, è iniziato l’incontro tra la delegazione europea e. «ll Team Europa è tornato a Tunisi. Eravamo qui insieme un mese fa per lanciare una nuova partnership con la. E oggi la portiamo avanti», ha dichiarato in un tweet von der. ...

A tanto ammonta il valore degli accordi compresi nel memorandum d'intesa in cinque pilastri, firmato oggi a Cartagine da Ursula von der Leyen, Giorgia, Mark e il presidente tunisino Kais. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nelle dichiarazioni alla stampa in Tunisia. E oggi la portiamo avanti', scrive sui social la Presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, postando foto con lei, e Saied. Per 'oggi abbiamo raggiunto un risultato ...

Impressa una svolta alle politiche della dimensione esterna della migrazione – Il Memorandum può fare da apripista ad altri possibili accordi. Nel suo genere è un documento storico e, alla vigilia, per nulla scontato: Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni e Mark Rutte hanno strappato il sì del presidente Kais Saied al Memorandum