Meloni non vuole modificare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa

Sembra che Berlusconisia mai uscito di scena "Ai tempi della leadership di Berlusconi il ... Giorgiaè una leader tradizionalmente giustizialista che ha nel consenso alle toghe e agli "eroi ...Come può essere commentato sein questo modo, l'avvio verso un nuovo memorandum d'intesa tra Tunisia e Europa con la madrina Giorgia, silenziando e girando le spalle alla violenza, il ...... durante il question time della presidente del Consiglio Giorgia. La segretaria del Pd Elly ... La ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone spiega la posizione del governo: "credo al ...

Meloni, Nordio e il diritto. Non c'è alcuna anomalia nel caso Delmastro Domani

Scoppia il caso sul viaggio a Pompei della premier Meloni, partita dalla stazione Termini con il ministro Sangiuliano, per l’inaugurazione della nuova tratta. Cronisti allontanati.Premier Giorgia Meloni said Sunday that she does not consider changing the crime of external participation in mafia association to be a priority for her government. © ANSA ...