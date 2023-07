Meloni | Memorandum Ue-Tunisia è modello per nuove relazioni con Nord Africa

(Di domenica 16 luglio 2023) (Agenzia Vista), 16 luglio 2023 "Abbiamo a lungo lavorato come diplomazia italiana per questo sviluppo e il partenariato va considerato unpercon i vicini del, lo dico con grande orgoglio". Lo sottolinea il premier Giorgia, dopo l'incontro con il presidente tunisino Kais Saied, insieme alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e al primo ministro olandese Mark Rutte. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

GUARDA IL VIDEO della conferenza stampa: 'Questoè un punto di partenza' ' Questoè un punto di partenza al quale dovranno seguire diversi accordi per mettere a terra gli ...In Tunisia è stato firmato ild'intesa per una partnership strategica e globale fra Unione europea e Tunisia. L'Ue ha ... la presidente del Consiglio Giorgia, il premier dell'Olanda ...La presidente del Consiglio Giorgiaè a Tunisi dove, assieme alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e al primo ... Che ha firmato ilof Undestranding (MoU) con l'Ue. ...

Meloni a Tunisi con von der Leyen e Rutte: firmato memorandum d’intesa tra Ue e Tunisia su migranti ... Il Sole 24 ORE

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo raggiunto un importante risultato in questo nuovo incontro con il presidente Saied insieme a Ursula von der Leyen, a Mark Rutte. Un risultato che è il frut ...Il memorandum di intesa tra Ue e Tunisia è arrivato nonostante nel paese nordafricano sia in corso da settimane una campagna razzista e xenofoba (alimentata dallo stesso presidente Saied) che vede nel ...