Meloni “Memorandum firmato con la Tunisia è solo un punto di partenza”

(Di domenica 16 luglio 2023) TUNISI () (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo raggiunto un importante risultato in questo nuovo incontro con il presidente Saied insieme a Ursula von der Leyen, a Mark Rutte. Un risultato che è il frutto di un grande lavoro diplomatico, grazie anche all’importante lavoro del commissario Varhelyi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia, nella conferenza stampa che ha seguito la firma deltra lae l’Unione Europea su aiuti aiuti economici e migranti. “Si tratta di un ulteriore passo importante verso la creazione di un vero partenariato tra lae l’Unione Europea, che possa affrontare in maniera integrata la crisi migratoria. Lo sviluppo per entrambe le sponde del Mediterraneo. Come diplomazia italiana abbiamo a lungo lavorato per questo obiettivo” ha aggiunto il ...