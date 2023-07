Meloni e Nordio | sulla Giustizia non si cambia passa | «Il concorso esterno non è nel programma di governo»

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 16 luglio 2023) Ile la sua maggioranza non andranno in fibrillazione sul reato diin associazione mafiosa. Lo hanno ribadito più o meno esplicitamente il presidente del Consiglio Giorgiada Pompei e il Guardasigilli Carloin una nota ufficiale. Non a caso il ministro dellaliquida gli articoli apparsi in questi giorni come «ricostruzioni fantasiose e talvolta maligne su nostri ipotetici dissidi».ribadisce: “Perfetta sintonia con la” «Con la premier siamo e siamo sempre stati in perfetta sintonia. Il problema delè stato da me trattato nei miei scritti di questi ultimi venti anni, è essenzialmente tecnico, e mira semmai a rafforzare la lotta contro la ...