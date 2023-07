Meloni e il caos tra i giornalisti per il punto stampa a Pompei | Se fate un po' di silenzio | aiuta

Pompei, 16 luglio 2023tra i giornalisti l seguito di Giorgiaa Pompei per la sistemazione durante il punto stampa, così la premier si lascia andare ad una battuta: "Se fate un po' di silenzio, aiuta".Invece no, laè fortissima politicamente, non ci sono né i numeri, né le condizioni per farla cadere. Allora quelcome s'ha da leggere Un complotto No per carità, le infelicità come ...Ai Quartieri Spagnoli Schlein, dopo una tappa d'obbligo al murale di Maradona, chiude la due giorni organizzata dai dem al grido di 'una e indivisibile' e attacca Giorgiae il suo Governo. Il ...

Meloni e il caos tra i giornalisti per il punto stampa a Pompei: "Se ... QUOTIDIANO NAZIONALE

(Agenzia Vista) Caos tra i giornalisti l seguito di Giorgia Meloni a Pompei per la sistemazione durante il punto stampa, così la premier si ...Quando la polvere diventa troppo densa per vedere bisogna mettersi gli occhiali, e come novelli Nuvolari su una macchina scoperta proviamo a non finire fuori strada ...