Meloni | Concorso esterno? Mi concentrerei su altro La risposta di Nordio Cosa dice l' opposizione

"Dopo giorni di silenzio la Presidentescarica il suo ministro Nordio sulesterno. Sorge allora spontanea una domanda: quali sono le sue priorità nella lotta alle mafie e corruzione ...... il sottosegretario Ferro si sofferma anche sulle polemiche sorte in questi giorni intorno al dibattito sulesterno in associazione mafiosa. "Il governo" spiega - ha fin dall'inizio ...ROMA. "Con la premier siamo e siamo sempre stati in perfetta sintonia. Il problema delesterno è stato da me trattato nei miei scritti di questi ultimi venti anni, è essenzialmente tecnico, e mira semmai a rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata. Ma la sua ...

Concorso esterno, stop di Meloni al ministro Nordio: “Lo comprendo, però mi concentrerei su altre… Il Fatto Quotidiano

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ..."Sul tema del concorso esterno io comprendo benissimo sia le valutazioni che fa il ministro Nordio, sempre molto preciso, sia le critiche che possono arrivare, però mi concentrerei su altre priorità " ...