Meloni | Concorso esterno? Mi concentrerei su altre priorità

'È il caso di ribadirlo, il comportamento di governo e maggioranza sulla giustizia è inaccettabile e oltre ogni limite. La presidentesulesterno in associazione mafiosa scarica Nordio senza prendere realmente le distanze, usando parole tremendamente ambigue che non fanno nulla per difendere un pilastro della lotta ...... il sottosegretario Ferro si sofferma anche sulle polemiche sorte in questi giorni intorno al dibattito sulesterno in associazione mafiosa. "Il governo" spiega - ha fin dall'inizio ..."Dopo giorni di silenzio la Presidentescarica il suo ministro Nordio sulesterno. Sorge allora spontanea una domanda: quali sono le sue priorità nella lotta alle mafie e corruzione ...

Concorso esterno, stop di Meloni al ministro Nordio: “Lo comprendo, però mi concentrerei su altre… Il Fatto Quotidiano

"Dopo giorni di silenzio la presidente Meloni scarica il suo ministro Nordio sul concorso esterno. Sorge allora spontanea una domanda: ...Noi semo piccoli, ma cresceremo e allora, virgola, ce 'a vedremo! Chiusa parentesi, riporto sei, noi semo piccoli, ma datece de' lei! Aho. A Sangiulia'... a direttoo'... a MINISTROOO... ma'a sentito c ...