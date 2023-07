Meloni | con Tunisia obiettivo importante | è partnership modello

(Di domenica 16 luglio 2023) "Abbiamo raggiunto un risultato estremamente, l'incontro arriva dopo un grande lavoro diplomatico. Grazie al presidente Saied, grazie a Ursula von der Leyen per il tuo lavoro instancabile e ...

"Abbiamo raggiunto un obiettivo molto importante che arriva dopo un grande lavoro diplomatico. Il Memorandum è un importante passo per creare una vera partnership tra l'Ue e la Tunisia".Firmato a Cartagine il Memorandum. Leyen: 'Dai migranti all'energia, un pacchetto in 5 pilastri'. La premier: 'Il 23 luglio conferenza sui migranti a Roma'Continueremo a lavorare insiemegrande determinazione". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nelle dichiarazioni alla stampa in Tunisia. 16 luglio 2023

Roma, 16 lug. (askanews) - 'La prossima conferenza internazionale sulle migrazioni si terrà a Roma la prossima domenica 23, avrà Saied tra ...