Mega-rissa in carcere a Cagliari tra detenuti | agenti della penitenziaria costretti a difendersi

(Di domenica 16 luglio 2023) Unaè scoppiata neldi Uta, a, traalgerini e italiani. A denunciarlo è l’Uilpa Poliziache racconta di come i “pochissimidi servizio sarebbero stati circondati ea riparare all’interno di box”. Per riportare la calma, spiega ancora il sindacato, sono stati richiamati appositamente i colleghi fuori servizio. Il segretario generale Gennarino De Fazio attacca: “Non solo le aggressioni al personale, ma ormai anche le risse e quelli che potrebbero configurarsi come veri e propri sequestri sono all’ordine del giorno nelle carceri, in una situazione gestionale e operativa che va sempre ulteriormente deteriorandosi, al di là delle promesse enarrazione ...