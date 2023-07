(Di domenica 16 luglio 2023) Ci chiamiamo. La nostra storia comincia unanella campagna toscana, vicino a, comune dell' Impruneta. E’ unaluglio del. Uno sparo nell'aia annuncia l'arrivo del dottore. Un attimo dopo scende da un cavallo Fulvio: ha 23 anni e si è laureato da pochi giorni, esattamente il 16 luglio. E' stato chiamato per un parto che si annuncia difficile. Ha studiato, sa come si fa. Nel buio rischiarato da una lampada a olio, un vagito rompe il silenzio. Viene al mondo Silvia

Medicina: dinastia Mondaini, dottori da cent’anni. Tutto cominciò una notte del 1923 a Tavarnuzze Firenze Post

Ci chiamiamo Mondaini. La nostra storia comincia una notte nella campagna toscana, vicino a Tavarnuzze, comune dell' Impruneta. E' una notte luglio del 1923. Uno sparo nell'aia ...