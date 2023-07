Medagliere Olimpiadi Parigi 2024 | tutti i podi dei Mondiali 2023 Italia settima con 2 ori | 2 argenti e 3 bronzi

(Di domenica 16 luglio 2023) L’ha iniziato col piede giusto in ambito iridato nel: inell’anno solare in corso hanno portato già diverse medaglie eper gli azzurri nelle specialità olimpiche di, che si sono rivelati un team da tenere d’occhio in diversi sport, conquistando 2 ori, 2e 3per complessive 7 medaglie. IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO DELLEDIORO (2) Boxe – Irma Testa – -57 kg femminili Taekwondo – Simone Alessio – -80 kg maschili ARGENTO (2) Judo – Manuel Lombardo – -73 kg maschili Boxe – Aziz Abbes Mouhiidine – -92 kg maschili BRONZO (3) Judo – Assunta Scutto – -48 kg femminili Judo – Odette Giuffrida – -52 kg femminili Judo – Alice Bellandi – ...

...allenon mi fa paura più niente. So quello che valgo; non cederò, una soluzione si trova sempre'. GLI ITALIANI IN GARA. GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO IL......e Gregorio Paltrinieri a caccia del podio che significa anche qualificazione alledi ... GIORNO PER GIORNO MONDIALI, COME VEDERLI IN TV: LA PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA ILAGGIORNATO ...A causa della compressione del calendario internazionale seguita allo spostamento delle... Replicare il record di Budapest 2022 22 medaglie con 9 ori e il terzo posto deltotale ...

Medagliere Olimpiadi Parigi 2024: tutti i podi dei Mondiali 2023. Italia ottava con 1 oro e 6 medaglie OA Sport

L’ottavo e ultimo giorno regalano alla squadra italiana due prestigiose medaglie: nella classe Nacra 17 Ugolini/Giubilei compiono un’impresa da sogno vincendo la Medal Race ...I Mondiali delle discipline acquatiche si svolgeranno a Fukuoka, in Giappone, dal 14 al 30 luglio: le gare si terranno al Marine Messe Fukuoka (nuoto in corsia, nuoto artistico e pallanuoto), al Fukuo ...