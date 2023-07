Maxi-caduta al Tour de France | a terra anche il primo gregario di Vingegaard È il secondo incidente in due giorni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 luglio 2023) Aldeoggi, si sono verificati problemi con un’altra. Durante l’inizio della 15esima tappa, la Les Gets les Portes du Soleil-Saint-Gervais Mont-Blanc le Bettex di 179 km, un tifoso con il telefonino nel tentativo di scattare una foto o fare un video ha colpito il ciclista americano Sepp Kuss, del Team Jumbo Visma, provocandone lae poi in successione si è creata unadi gruppo in una sporta di effetto domino. Kuss è uno dei gregari più importanti per Jonas, il capitano della Jumbo Visma e al momento maglia gialla del girose. Sabato un’altraaveva provocato la neutralizzazione della tappa pochi chilometri dopo l’inizio. La corsa ...