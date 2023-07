Mauro Icardi e le foto con dedica a Wanda Nara. Il calciatore rompe il silenzio dopo i sospetti di una leucemia

(Di domenica 16 luglio 2023)le indiscrezioni sulla salute di, che sarebbe ricoverata a Buenos Aires, presso la clinica Los Arcos, per dolori e valori che fanno pensare a una sospetta, arriva un segnale anche dal marito. Ilha pubblicato una serie diche lo vedono in compagnia della moglie e madre dei suoi figli. A corredo della gallery un cuore e l’icona di un leone. Quest’ultimo simbolo forse rappresenta il coraggio con cuista affrontando questo periodo difficile. Secondo quanto hanno riportato i media argentini nei giorni scorsi le analisi diavrebbero riscontrato un’infiammazione della milza e un’anomalia significativa a livello dei ...

... che sarebbe ricoverata a Buenos Aires, presso la clinica Los Arcos, per dolori e valori che fanno pensare a una sospetta leucemia , arriva un segnale anche dal marito. Il calciatore ha ...Le notizie su una sospetta leucemia hanno messo in apprensione anche la sua famiglia, e dopo diversi giorni di silenzio social, è il maritoa rompere il silenzio. Wanda Nara:...Leggi Anche 'Wanda Nara ricoverata, ha la leucemia': media argentini rilanciano i rumour Leggi Anche Wanda Nara malata,in ansia in attesa degli esami In arrivo in Argentina anche l'ex ...

Ipotesi dall’Argentina: “Wanda ha la leucemia Mauro Icardi vorrebbe portarla in Italia” Golssip

Wanda Nara, sospetta leucemia: Icardi rompe il silenzio, cresce l'ansia in attesa delle notizie ufficiali sulle sue condizioni di salute.Ore d'ansia per Wanda Nara le cui condizioni di salute restano ancora misteriose mentre i media argentini lanciano segnali preoccupanti.