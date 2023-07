Maurizio Acerbo | ecco chi è il nuovo leader rosso che odia la Santanché

(Di domenica 16 luglio 2023) Proletariato versus riccanza. Un centinaio di attivisti dei Giovani Comunisti, Rifondazione, Pap e Unione Popolare hanno manifestato davanti al Twiga, lo stabilimento balneare di Flavio Briatore e del compagno del ministro Daniela Santanchè. Il sit in, organizzato anche in decine di altre località turistiche, ha avuto come tema il “lavoro povero” e il sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per il salario minimo. I manifestanti hanno gridato slogan e cori contro la Santanchè, contro il presidente del Senato Ignazio La Russa e contro il governo. Sono stati esposti due grandi striscioni con le scritte “10 è il minimo” e “Santanchè dimissioni”. Era presente anche il segretario nazionale di Rifondazione Comunistaper il coordinamento di Unione Popolare.è intervenuto al megafono criticando il ...

Così, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, coordinamento di Unione Popolare. 'Da troppi anni l'Italia, anche per responsabilità del Pd, ha abbandonato la ...

