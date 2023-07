Martedì quinto evento di Riparthenope al Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli

Leggi su anteprima24

(Di domenica 16 luglio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSi avvicina la chiusura di questo primo segmento del progetto Riparthenope con ile penultimo, programmato18 luglio 2023 dalle ore 21.00 nell’ambito di “Giugno Giovani” promosso dal Comune di Napoli, lasciando alla pausa estiva il compito di stimare l’importanza e l’esigenza di questa iniziativa, e “raccogliere” il sostegno concreto della città e delle Istituzioni. La continuità di questodimostra quanto basti davvero poco per trasformare le abitudini della gente. La musica e gli eventi artistici che iniziano in prima serata e terminano a mezzanotte avvicinano un pubblico che ama e sa scegliere, apprezzando iniziative come queste in città. Bastano luce e pulizia per trasformare un luogo, arte e partecipazione per raccontare un altro mo(n)do possibile. Il ...