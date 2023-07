Marco Mengoni si commuove al Circo Massimo | i video virali

(Di domenica 16 luglio 2023) Ierisi è esibito al. In più occasioni il cantante si è commosso e isono diventatisul web L'articolo proviene da Novella 2000.

Roma, 16 lug. Sono 60mila gli spettatori per la grande festa finale di, sabato 15 luglio a Roma al Circo Massimo: uno show che racconta questi due anni di straordinari successi e racchiude oltre ai suoi 13 anni di carriera, dagli esordi fino alla ...Lo sanno benissimo i sessantamila accorsi al Circo Massimo per questa ultima data del tournegli Stadi 2023, ma lo sa anche. Che, proprio nel cuore di Roma, sceglie di fare l'...60.000 al Circo Massimo per. Una grande festa, con musica ed esibizioni partita fin dal pomeriggio: dalle 16.30 la venue si è animata e ha proseguito dopo il concerto dicon un gigantesco afterparty. Con ...

Marco Mengoni e Elodie, ecco l'irresistibile duetto al concerto del Circo Massimo a Roma Corriere TV

Ieri Marco Mengoni si è esibito al Circo Massimo. In più occasioni il cantante si è commosso e i video sono diventati virali sul web ...A Milano, durante 20 concerti che ci sono stati da metà giugno al 12 luglio, "abbiamo comminato quasi 10.000 sanzioni per sosta irregolare" di cui "più di 3.000, il 32%, per sosta sul verde; più di 2.