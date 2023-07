Marco Mengoni | festa finale al Circo Massimo con Samuele Bersani | Bresh | Elodie | Gazzelle e Ariete – Il video

(Di domenica 16 luglio 2023)ieri ha chiuso un capitolo importante del suo percorso artistico, davanti a 60mila spettatori aldi Roma. Due anni intensi che hanno visto l’artista pubblicare la trilogia multiplatino “Materia”, vincere al Festival di Sanremo 2023, classificarsi quarto posto all’Eurovision Song Contest e intraprendere il tour negli stadi, sold out. Sul palco, durante il concerto, sono arrivati anche amici e colleghi come(“Ancora una volta”),(“Chiedimi come sto”),(“Pazza musica”),(“Il meno possibile”) e, a sorpresa, anchecon il duetto “Due Nuvole”, pubblicato la sera stessa sulle piattaforme digitali. Spenti i riflettori sul palco del...

ha conquistato anche il Circo Massimo di Roma . 60mila spettatori sono accorsi per l'ultima grande festa delNegli Stadi Tour 2023 che ha visto il vincitore di Sanremo 2023 ...I concerti a San Siro hanno registrato il tutto esaurito fisso (tre di Tiziano Ferro, quattro dei Coldplay, due dei Pinguini Tattici Nucleari, serate singole di Ligabue, Pooh,, Depeche ...RONCIGLIONE - (G. O.)conclude in bellezza il suo tour negli stati con un concerto al Circo Massimo a Roma, e la sua Ronciglione è pronta a sostenerlo in tutto e per tutto. Infatti, dal comune di Ronciglione, ...

Marco Mengoni e Elodie, ecco l'irresistibile duetto al concerto del Circo Massimo a Roma Corriere TV

Con l'estate tornano i concerti all'aperto con decine di migliaia di persone. E la corsa al parcheggio (selvaggio) fa anche fioccare il numero di multe. Lo sa bene la città di Milano, che per far fron ...La città si prepara ad accogliere la band inglese: ecco i parcheggi, i bus deviati e le navette. Il concerto inizia alle 21, i vari divieti molto prima ...