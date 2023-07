Marco Bezzecchi dribbla le domande sul futuro | “Calma…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 16 luglio 2023) Terza forza della classifica piloti del Motomondiale 2023. Un punto da Jorge Martin (secondo) e in scia del campione del mondo di Ducati, Francesco Bagnaia. È stata una prima parte di stagione davvero positiva perdi Mooney VR46 Racing Team che a suon di ottime prestazioni si è preso le luci della ribalta diventando quella “scheggia impazzita” da attenzionare con estremo interesse. Il, per adesso, non è un problema da vivere con pressione: continuando su questa via, infatti, l’azzurro potrebbe aprirsi delle porte davvero molto importanti nel prossimo campionato di MotoGP. Prima, però, bisognerà continuare su questa via virtuosa cercando di rimanere incollato alle posizioni di testa per tutto l’anno motoristico. Le parole disul presente e sul ...