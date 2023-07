Manchester City | Mahrez a un passo dall'Arabia

(Di domenica 16 luglio 2023) Cinquanta milioni l'anno per due anni e anche Riyadsaluta l'Europa e si prepara ad approdare inSaudita. Lo riporta il...

... ultimi dei quali Julian Alvarez e Enzo Fernandez , accasatisi rispettivamente ale al Chelsea. Ma le fucine dei Millonarios non dormono mai: sono diversi i gioielli messi in mostra ...Secondo i media britannici, il giocatore algerino con cittadinanza francese, in forza al, avrebbe già trovato un accordo economico col club di Gedda. I dirigenti della società inglese ...Il club interessato è l' Al - Ahly , peraltro vicino anche a Piotr Zielinski, che ha già trovato l'accordo con il talento algerino e si appresta a trattare con il. A riportarlo è la ...

"Se fossi uno juventino non sarei tanto contento di portarmi a casa uno così poco attaccato alla maglia". Appare "un investimento con più dubbi che certezze" L’affare Lukaku spiega davvero tante cose.Il Manchester City sarebbe sempre più vicino all'addio con Riyad Mahrez: l'algerino sarebbe ad un passo dall'Arabia Saudita ...