Mamma si intrufola nel resort di lusso con i figli di 6 e 13 anni | “Abbiamo fatto una settimana di vacanza gratis | non se ne sono accorti”

(Di domenica 16 luglio 2023) Turista fai da te? Assolutamente sì. Ma non in campeggio libero. Da imbucata in undi. No prenotazione, no check in. Solo una buona dose di furbizia. Roxanne Balciunas, unainglese di 39si è imbucata in una struttura a 5 stelle in Turchia, il Ramada Hotel & Suites di Kusadasi, con idi 13 e 6e ha trascorso unadi. Senza spendere un centesimo. Nessuno del personale se ne è accorto e la donna, contenta di essere riuscita nel suo intento, ha sventolato la sua impresa su TikTok. Nella spudorata clip che ha pubblicato, la famigliola appare nelle varie location dell’hotel: solarium, lounge, spiaggia, piscina. Come in una qualsiasi gallery di vacanze che una madre condivide sui ...

Studente universitario pendolare in aereo per risparmiare l'affitto: 'Mi sveglio alle 3.30, ma non ho perso una lezione'sicon i figli nel resort di lusso: 'Abbiamo fatto una vacanza ...Claudio, 63 anni, trova l'amore su un'app per single ricchi: 'Lei ha 25 anni, gli sconosciuti mi guardano male'sicoi figli nel resort di lusso: 'Abbiamo fatto vacanza gratis, non se ...Due mesi più tardi, a luglio, suaha deciso di andare in vacanza e ha prenotato nella stessa struttura. 'In un certo senso è come se fossi stata io a indirizzarla in questa decisione', ha detto ...

Mamma si intrufola nel resort di lusso con i figli di 6 e 13 anni: “Abbiamo fatto una settimana di vacanza… Il Fatto Quotidiano

Se la storia della bidella pendolare in treno per non pagare i costosi affitti di Milano aveva scatenato dibattito e dubbi sulla sua veridicità, cosa pensare di uno studente ...Una mamma di 39 anni è riuscita a intrufolarsi di nascosto in un resort di lusso insieme a tutta la famiglia. «Cibo gratis in quantità e servizi da sogno», ...