Malore per 30 scout in un campo estivo sulla Maiella | sospetta intossicazione

(Di domenica 16 luglio 2023) Circa trentasi sono sentiti male in un, in Abruzzo. I ragazzini, che hanno un'età compresa tra i 13 e i 16 anni, sono stati trasportati in nottata in diversi ospedali della provincia di Chieti. L'ipotesi è che si tratti di una. Le condizioni deglinon sarebbero gravi: sono tutti sotto osservazione e si stanno svolgendo accertamenti specifici. Verifiche verranno compiute anche sulle sorgenti d'acqua collocate nell'area per escludere una contaminazione.