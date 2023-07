Mafia | Meloni | “Il concorso esterno? Mi concentrerei su altre priorità”

L'editoriale di Matteo Renzi Le due facce del governosulla giustizia: Mantovano frena ... Noi vogliamo combattere lacon governo e maggioranza di centrodestra. Siamo stanchi di leggere ......esterno in associazione mafiosa e la possibile presenza in città della premier Giorgia. Ad ...30 prenderà il via il corteo (si parte dall' Albero Falcone in Via Notarbartolo) "Basta Stato" ...... ha aggiunto la premier, che più volte ha ricordato pubblicamente 'ho iniziato a fare politica a 15 anni, il giorno dopo la strage di via D'Amelio, nella quale lauccise il giudice ...

Mafia, Meloni: "Concorso esterno Comprendo sia Nordio che le critiche" Adnkronos

Il premier Giorgia Meloni interviene sul tema del concorso esterno in associazione ... ma anche tra associazioni e familiari delle vittime della mafia, erano state alcune riflessioni del Guardasigilli ...