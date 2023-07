Mafia | Meloni | Cambiare concorso esterno? Capisco sia Nordio sia critiche | ma ci sono altre priorità

(Di domenica 16 luglio 2023) Leggi Anche Anm: 'La separazione delle carriere è un pericolo per la democrazia' -: 'A breve definiremo i tempi per riforma' Leggi Anche Tajani: '? Credo abbia ragione' ...

...all'inaugurazione del treno Roma - Pompei cone Sangiuliano. E Santanchè dà forfait Ronzulli, dal canto suo, esclude per ora disegni di legge mirati a rimodulare il concorso esterno per, ......- ha detto infatti- . Tutti sanno come ho cominciato a fare politica, io me lo ricordo. Ho iniziato a fare politica a 15 anni, il giorno dopo la strage di via D'Amelio, nella quale la...... uno dei siti archeologici dei quali andiamo maggiormente fieri - ha affermato- . Questa iniziativa speriamo abbia un successo tale da essere implementata in termini di tratte e potrà essere ...

Crosetto: “Sto con Nordio”. Ma Meloni avvisa i suoi: mafia, non cambiamo Dna La Stampa

Ultim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – “Sul tema del concorso esterno comprendo benissimo sia le valutazioni che fa il ministro Nordio, che è sempre molto preciso, sia le critiche che posson ...Parole che suonano come una sconfessione. Sul tema del concorso esterno in associazione mafiosa, dopo che il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, aveva parlato della necessità di una modifica della ...