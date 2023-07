Mafia |  Meloni | Anche quest' anno andrò a via D' Amelio E frena sul concorso esterno

L'editoriale di Matteo Renzi Le due facce del governosulla giustizia: Mantovano frena ... Noi vogliamo combattere lacon governo e maggioranza di centrodestra. Siamo stanchi di leggere ......esterno in associazione mafiosa e la possibile presenza in città della premier Giorgia. Ad ...30 prenderà il via il corteo (si parte dall' Albero Falcone in Via Notarbartolo) "Basta Stato" ...... ha aggiunto la premier, che più volte ha ricordato pubblicamente 'ho iniziato a fare politica a 15 anni, il giorno dopo la strage di via D'Amelio, nella quale lauccise il giudice ...

Granata: “Nordio contrario alla nostra storia antimafia, l’intesa con Meloni finirà” la Repubblica