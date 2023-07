Madri che uccidono i figli

Leggi su panorama

(Di domenica 16 luglio 2023) Il caso della donna che ha strangolato il proprioo richiama a una riflessione su quali possano essere alcuni dei meccanismi che possono far sì che una madre, in un momento di estrema insofferenza, possa arrivare alla messa in atto di tali tipologie di condotte. Se il bambino sente che la sua principale figura di accudimento (caregiver) è sensibile ai suoi bisogni e riesce a fornirgli protezione e un senso di sicurezza, avrà luogo quello che viene definito attaccamento sicuro. Il bambino percepirà il caregiver come una figura affidabile e crescerà sul fondamento di una base sicura. A partire da essa il piccolo potrà sviluppare sicurezza verso sé stesso, verso la propria figura di attaccamento e verso il mondo che verrà percepito come un luogo sicuro. Tali elementi gli forniranno la capacità di muoversi e di esplorare l’ambiente circostante con una sempre maggiore ...